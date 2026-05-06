Aider les jeunes à trouver leur voie grâce à la semaine de la formation professionnelle

Une semaine spéciale est organisée dans la région pour sensibiliser les jeunes et les aider à trouver leur apprentissage. Le ministre de la formation, Raphaël Ciocchi, était invité dans « La Matinale » pour expliquer l’importance d’une telle démarche.
Cette semaine, RFJ vous fait vivre au rythme de la semaine de la formation professionnelle. Une semaine pour sensibiliser et accompagner les jeunes en vue de leur future formation. Pour évoquer l’importance de cette démarche, « La Matinale » accueillait ce mercredi le ministre de la formation, du numérique et des sports, Raphaël Ciocchi, lui qui vit sa première semaine de la formation professionnelle à ce poste. Pour lui, aider les jeunes à trouver leur voie est primordial, puisque 60% des sortants d’école s’orientent dans un apprentissage. « Cette semaine permet de rendre visible l’apprentissage qui est une voie vraiment d’excellence. Beaucoup de pays nous l’envient », relate-t-il.
De nombreux outils sont actuellement à disposition des jeunes pour choisir leur voie, comme la semaine de la formation professionnelle, le salon de la formation ou encore le Festival de l’apprentissage. Ce type de rencontres permet aux jeunes de faire le tri parmi les 250 métiers qui se présentent à eux à en croire Raphaël Ciocchi. « Il faut créer du lien avec ces jeunes », martèle-t-il. De plus, le domaine de l’apprentissage a évolué avec la nouvelle génération et il faut rassurer ces jeunes, selon le ministre. « Il y a tout de suite beaucoup de pression qui est mise sur ces jeunes pour choisir. Aujourd’hui, c’est vrai que les trajectoires professionnelles sont de moins en moins une ligne droite. J’ai donc tendance à les rassurer, parce que choisir aujourd’hui, ce n’est pas un choix figé. Il n’y a jamais eu autant de possibilités de se réorienter », assure-t-il. Raphaël Ciocchi ne minimise toutefois pas ce choix. « Il faut se donner les moyens de trouver un métier et de faire ses expériences », souligne-t-il. /lge