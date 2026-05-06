Aider les jeunes à trouver leur voie grâce à la semaine de la formation professionnelle

De nombreux outils sont actuellement à disposition des jeunes pour choisir leur voie, comme la semaine de la formation professionnelle, le salon de la formation ou encore le Festival de l’apprentissage. Ce type de rencontres permet aux jeunes de faire le tri parmi les 250 métiers qui se présentent à eux à en croire Raphaël Ciocchi. « Il faut créer du lien avec ces jeunes », martèle-t-il. De plus, le domaine de l’apprentissage a évolué avec la nouvelle génération et il faut rassurer ces jeunes, selon le ministre. « Il y a tout de suite beaucoup de pression qui est mise sur ces jeunes pour choisir. Aujourd’hui, c’est vrai que les trajectoires professionnelles sont de moins en moins une ligne droite. J’ai donc tendance à les rassurer, parce que choisir aujourd’hui, ce n’est pas un choix figé. Il n’y a jamais eu autant de possibilités de se réorienter », assure-t-il. Raphaël Ciocchi ne minimise toutefois pas ce choix. « Il faut se donner les moyens de trouver un métier et de faire ses expériences », souligne-t-il. /lge