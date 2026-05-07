Encadrer l’IA dans l’administration jurassienne

Le député au Parlement cantonal Brice Prudat (Les Vert-e-s) a déposé une motion pour demander ...
Encadrer l’IA dans l’administration jurassienne

Le député au Parlement cantonal Brice Prudat (Les Vert-e-s) a déposé une motion pour demander au Gouvernement de coordonner l’usage de l’intelligence artificielle au sein de l’administration cantonale.

Le Jura doit encadrer l’usage de l’intelligence artificielle dans son administration. Le député Brice Prudat (Les Vert-e-s) a déposé une motion intitulée « Pour une cellule d’expertise en intelligence artificielle ». L’élu au Parlement jurassien cite notamment le canton de Neuchâtel en exemple. Le canton du Jura doit prendre le meilleur parti des outils d’intelligence artificielle et protéger sa population et ses institutions, estime Brice Prudat. Le député rappelle que l’IA se développe massivement, est utile mais pose aussi des questions éthiques, de protection des données et de droits d’auteurs.

L’important est d’encadrer le développement de l’IA pour coordonner son usage au sein de l’administration cantonale et sensibiliser aux conséquences humaines et sociales. Concrètement, il s’agirait de rédiger une charte de gouvernance et une garantie de protection des données. Brice Prudat cite en exemple le canton de Neuchâtel qui a mis sur pied une cellule transversale dans son administration. Le député estime qu’une structure similaire devrait être mise en place dans le Jura et qu’un rapprochement avec d’autres cantons peut être envisagé pour optimiser les ressources. /mmi


 

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