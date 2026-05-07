Léo Beuret prend les rênes du Parti socialiste jurassien

L’Ajoulot a été élu par acclamation à la présidence du PSJ mercredi soir lors du congrès du ...
Léo Beuret prend les rênes du Parti socialiste jurassien

L’Ajoulot a été élu par acclamation à la présidence du PSJ mercredi soir lors du congrès du parti à Saignelégier.

De gauche à droite : le nouveau président du PSJ Léo Beuret et les vice-présidents Sandra Monnerat Choffat et Jean-Marie Miserez élus mercredi soir. (Photo : PSJ). De gauche à droite : le nouveau président du PSJ Léo Beuret et les vice-présidents Sandra Monnerat Choffat et Jean-Marie Miserez élus mercredi soir. (Photo : PSJ).

Le Parti socialiste jurassien tient son nouveau président. Léo Beuret a été élu par acclamation mercredi soir à Saignelégier lors du congrès du PSJ. L’Ajoulot de 25 ans succède à Jelica Aubry-Janketic qui assurait l’intérim depuis le départ de Raphaël Ciocchi. Léo Beuret est enseignant et conseiller communal à Courgenay depuis 2022. Il est accompagné par une vice-présidence composée de la députée suppléante et conseillère de ville de Moutier Sandra Monnerat Choffat et du militant de Saignelégier et ancien président du PSJ Jean-Marie Miserez. Le trio a « en ligne de mire les prochaines élections fédérales et communales de 2027 », souligne le communiqué du parti à la rose.

Léo Beuret, nouveau président du PSJ, sera en direct à 7h15 dans La Matinale.

Lors de son congrès, le PSJ a aussi pris position sur les objets fédéraux soumis à votation le 14 juin prochain. Il recommande le « non » à la nouvelle loi sur le service civile et à l’initiative de l’UDC « Pas de Suisse à 10 millions ». /comm-rce-nmy


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