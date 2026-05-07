Léo Beuret prend les rênes du Parti socialiste jurassien

Le Parti socialiste jurassien tient son nouveau président. Léo Beuret a été élu par acclamation mercredi soir à Saignelégier lors du congrès du PSJ. L’Ajoulot de 25 ans succède à Jelica Aubry-Janketic qui assurait l’intérim depuis le départ de Raphaël Ciocchi. Léo Beuret est enseignant et conseiller communal à Courgenay depuis 2022. Il est accompagné par une vice-présidence composée de la députée suppléante et conseillère de ville de Moutier Sandra Monnerat Choffat et du militant de Saignelégier et ancien président du PSJ Jean-Marie Miserez. Le trio a « en ligne de mire les prochaines élections fédérales et communales de 2027 », souligne le communiqué du parti à la rose.