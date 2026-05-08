L’exposition Enard débouche sur un livre

Le Musée jurassien d’art et d’histoire consacre, pour la première fois, une publication au ...
L’exposition Enard débouche sur un livre

Le Musée jurassien d’art et d’histoire consacre, pour la première fois, une publication au fonds photographique Enard en marge de l’exposition organisée sur cette famille.

Photographie signée Enard frères du 100e anniversaire de l'École normale des institutrices à Delémont en 1946. (Photo : Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont). Photographie signée Enard frères du 100e anniversaire de l'École normale des institutrices à Delémont en 1946. (Photo : Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont).

Une immersion dans le Jura des années 1930 à 1960 : le Musée jurassien d’art et d’histoire sort de presse un livre avec 152 photographies prises par Georges et Maurice Enard. Leur famille fait actuellement l’objet d’une exposition au sein de l’institution delémontaine. Cet ouvrage a pour objectif de mettre en valeur le fonds photographique Enard que le MJAH conserve depuis plusieurs années. « Cette publication permet aujourd’hui de conserver une trace durable de l’exposition », souligne le musée dans un communiqué. /comm-alr

Vidéo de présentation de l'ouvrage par le MJAH 


 

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