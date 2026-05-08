Le projet RacinesCommunes financé par le fonds de péréquation financière

Le financement du projet de réflexion autour de l’avenir des communes jurassiennes doit passer ...
Le projet RacinesCommunes financé par le fonds de péréquation financière

Le financement du projet de réflexion autour de l’avenir des communes jurassiennes doit passer par une révision partielle de la loi concernant la péréquation financière.

Le financement du projet de réflexion sur l’avenir des communes jurassiennes nécessite une révision partielle de la loi relative à la péréquation financière. Le financement du projet de réflexion sur l’avenir des communes jurassiennes nécessite une révision partielle de la loi relative à la péréquation financière.

Le Parlement jurassien est appelé à se prononcer sur le financement du projet RacinesCommunes sur l’avenir des communes. Le Gouvernement lui soumet une révision partielle de la loi concernant la péréquation financière. Le but vise à introduire un nouvel article transitoire pour permettre le financement du projet via le fonds de péréquation financière. Un montant maximal de 1,5 million de francs pourrait ainsi être engagé sur une période de sept ans, soit de 2026 à 2032. La somme sera destinée, notamment, « au fonctionnement et à la conduite du projet, à la réalisation d’études évaluant les scénarios et impacts des structures communales ainsi qu’au soutien de projets visant à harmoniser les procédures et processus entre l’État et les communes ou entre les communes elles-mêmes », indique ce vendredi un communiqué du canton du Jura. Le fonds de péréquation financière était doté de 25 millions de francs à fin 2025. La révision partielle de la loi a été accueillie très largement lors de la consultation. Seule la compétence décisionnelle a suscité des réserves. Le Gouvernement a ainsi adapté son projet en intégrant le comité de l’Association jurassienne des communes (AJC) au processus décisionnel, à la demande de plusieurs communes. /comm-fco


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Projet dans le Jura d'un contrat-type de travail dans l’horlogerie

Projet dans le Jura d'un contrat-type de travail dans l’horlogerie

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 15:26

Une mémoire à préserver sur l’affaire de la place d’armes des Franches-Montagnes

Une mémoire à préserver sur l’affaire de la place d’armes des Franches-Montagnes

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 15:15

Une vie scolaire singulière dans l’objectif de Vincent Müller

Une vie scolaire singulière dans l’objectif de Vincent Müller

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 15:12

L’État change de stratégie face au frelon asiatique

L’État change de stratégie face au frelon asiatique

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 13:56

Articles les plus lus

Des randonneurs de tout le pays à Porrentruy

Des randonneurs de tout le pays à Porrentruy

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 12:20

L’État change de stratégie face au frelon asiatique

L’État change de stratégie face au frelon asiatique

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 13:56

Le projet RacinesCommunes financé par le fonds de péréquation financière

Le projet RacinesCommunes financé par le fonds de péréquation financière

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 15:08

Une vie scolaire singulière dans l’objectif de Vincent Müller

Une vie scolaire singulière dans l’objectif de Vincent Müller

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 15:12

Des chiffres noirs pour le Bibliobus Jura et Grand Chasseral

Des chiffres noirs pour le Bibliobus Jura et Grand Chasseral

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 11:47

Des randonneurs de tout le pays à Porrentruy

Des randonneurs de tout le pays à Porrentruy

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 12:20

L’État change de stratégie face au frelon asiatique

L’État change de stratégie face au frelon asiatique

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 13:56

Le projet RacinesCommunes financé par le fonds de péréquation financière

Le projet RacinesCommunes financé par le fonds de péréquation financière

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 15:08