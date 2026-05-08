Un bénéfice record pour La Clinique Le Noirmont

L’institution franc-montagnarde a réalisé l’an dernier le meilleur exercice de son histoire ...
Un bénéfice record pour La Clinique Le Noirmont

L’institution franc-montagnarde a réalisé l’an dernier le meilleur exercice de son histoire avec un excédent de revenus de plus d’un million de francs.

La Clinique Le Noirmont a enregistré un résultat financier historique en 2025. (Photo : archives).  La Clinique Le Noirmont a enregistré un résultat financier historique en 2025. (Photo : archives). 

La Clinique Le Noirmont enregistre un résultat « historique » pour l’année de ses 40 ans. L’établissement franc-montagnard a terminé l’exercice 2025 avec un bénéfice record de 1,33 million de francs, selon des chiffres dévoilés vendredi lors de l’assemblée générale de la coopérative. Ce montant lui permet d’attribuer des réserves supplémentaires. La clinique a, par ailleurs, dénombré 81,2 lits occupés en moyenne par jour, soit un nombre légèrement supérieur à l’année précédente.

En ce qui concerne les infrastructures, l’institution indique avoir terminé le remplacement des fenêtres de l’aile ouest à la fin de l’été 2025. Elle a également mené plusieurs projets dans les secteurs de l’informatique et de la qualité. Des brochures ont aussi été mises à disposition dans les salles d’attente pour améliorer la promotion des droits des patients.

Enfin, La Clinique Le Noirmont est en train de repenser son organisation pour assumer le mandat de réadaptation gériatrique pour le canton du Jura obtenu récemment. /comm-alr


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