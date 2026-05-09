Boncourt s’investit pour la santé

La Commune de Boncourt obtient pour la seconde fois le label « Commune en santé » et renforce son engagement dans la promotion de la santé. Trente-deux mesures réalisées ont été intégrées au bilan, contre 24 lors de la précédente labellisation en 2021. « Cette progression révèle l’engagement de la commune en faveur du bien-être, de la cohésion sociale et de la qualité de vie de sa population », indique la Fondation O2 samedi. Le centre de compétences en prévention, promotion de la santé et développement durable attribue le label Commune en santé au niveau jurassien. La Fondation O2 récompense les communes qui s’investissent de manière concrète et durable dans six domaines clés : politique communale, loisirs, famille et solidarité, école, santé au travail et espaces publics. /comm