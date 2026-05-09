Boncourt s’investit pour la santé

La localité frontalière poursuit son engagement et décroche à nouveau le label « Commune en ...
Boncourt s’investit pour la santé

La localité frontalière poursuit son engagement et décroche à nouveau le label « Commune en santé »

Tania Schindelholz, directrice de la Fondation O2, a remis le label à Ludovic Monteiro, conseiller communal de Boncourt. Tania Schindelholz, directrice de la Fondation O2, a remis le label à Ludovic Monteiro, conseiller communal de Boncourt.

La Commune de Boncourt obtient pour la seconde fois le label « Commune en santé » et renforce son engagement dans la promotion de la santé. Trente-deux mesures réalisées ont été intégrées au bilan, contre 24 lors de la précédente labellisation en 2021. « Cette progression révèle l’engagement de la commune en faveur du bien-être, de la cohésion sociale et de la qualité de vie de sa population », indique la Fondation O2 samedi. Le centre de compétences en prévention, promotion de la santé et développement durable attribue le label Commune en santé au niveau jurassien. La Fondation O2 récompense les communes qui s’investissent de manière concrète et durable dans six domaines clés : politique communale, loisirs, famille et solidarité, école, santé au travail et espaces publics. /comm


 

Actualités suivantes

Un photographe de renom à l'occasion de la journée et la nuit des musées

Un photographe de renom à l'occasion de la journée et la nuit des musées

Région    Actualisé le 09.05.2026 - 09:15

L’exposition Enard débouche sur un livre

L’exposition Enard débouche sur un livre

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 18:50

Le Porrentruy POPA Festival transforme la ville en musée d’art optique à ciel ouvert

Le Porrentruy POPA Festival transforme la ville en musée d’art optique à ciel ouvert

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 16:41

Monika Kornmayer prend la tête du Zonta Club Delémont

Monika Kornmayer prend la tête du Zonta Club Delémont

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 16:29

Articles les plus lus

Un bénéfice record pour La Clinique Le Noirmont

Un bénéfice record pour La Clinique Le Noirmont

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 16:14

Monika Kornmayer prend la tête du Zonta Club Delémont

Monika Kornmayer prend la tête du Zonta Club Delémont

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 16:29

Le Porrentruy POPA Festival transforme la ville en musée d’art optique à ciel ouvert

Le Porrentruy POPA Festival transforme la ville en musée d’art optique à ciel ouvert

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 16:41

L’exposition Enard débouche sur un livre

L’exposition Enard débouche sur un livre

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 18:50

Un cycliste blessé à Delémont

Un cycliste blessé à Delémont

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 15:36

Un bénéfice record pour La Clinique Le Noirmont

Un bénéfice record pour La Clinique Le Noirmont

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 16:14

Monika Kornmayer prend la tête du Zonta Club Delémont

Monika Kornmayer prend la tête du Zonta Club Delémont

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 16:29

Le Porrentruy POPA Festival transforme la ville en musée d’art optique à ciel ouvert

Le Porrentruy POPA Festival transforme la ville en musée d’art optique à ciel ouvert

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 16:41

Projet dans le Jura d'un contrat-type de travail dans l’horlogerie

Projet dans le Jura d'un contrat-type de travail dans l’horlogerie

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 15:26

Un cycliste blessé à Delémont

Un cycliste blessé à Delémont

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 15:36

Un bénéfice record pour La Clinique Le Noirmont

Un bénéfice record pour La Clinique Le Noirmont

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 16:14

Une mémoire à préserver sur l’affaire de la place d’armes des Franches-Montagnes

Une mémoire à préserver sur l’affaire de la place d’armes des Franches-Montagnes

Région    Actualisé le 08.05.2026 - 17:02