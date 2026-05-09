Un photographe de renom à l'occasion de la journée et la nuit des musées

Le Fribourgeois Michel Roggo, spécialiste de la photographie en eau douce, est l’invité du ...
Un photographe de renom à l'occasion de la journée et la nuit des musées

Le Fribourgeois Michel Roggo, spécialiste de la photographie en eau douce, est l’invité du Centre Nature des Cerlatez. Pas moins de 13 musées de la région prennent part à la manifestation.

Un des célèbres clichés de Michel Roggo. (Photo : © Michel Roggo) Un des célèbres clichés de Michel Roggo. (Photo : © Michel Roggo)

C’est la journée et la nuit des musées dans la région ce samedi 9 mai. Treize institutions du Jura et du Jura bernois ouvrent leurs portes gratuitement pour l’occasion. Des ouvertures prolongées parfois jusqu’à 22h, voire 23h sont prévues ainsi que des animations spéciales. Toutes les informations se trouvent sur le site du réseau interjurassien des musées.

Au Centre Nature des Cerlatez, un célèbre photographe sera en conférence dès 18h. Michel Roggo, grand spécialiste de la photographie en eau douce, donnera une conférence. Le Fribourgeois a exploré les cours d’eau sur les cinq continents en 40 ans. Sa présentation « De l'Amazonie au Léman – Le fabuleux voyage d'un photographe dans les eaux de la planète ». Après avoir beaucoup voyagé, Michel Roggo redécouvre la Suisse depuis 2020 : « J’ai dû arrêter mes voyages avec le coronavirus et j’étais un peu surpris de voir qu’en Suisse je pouvais faire des images aussi étonnantes. » Il a surtout travaillé dans les cantons de Fribourg et de Berne avec son appareil photographique en main depuis les sources des rivières jusqu’aux profondeurs des lacs. Michel Roggo - qui qualifie ses clichés de « très poétiques » - a la particularité de ne jamais utiliser ni lumière artificielle ni flash.

Michel Roggo : « Le comportement d’un animal, le jeu de lumières ou des plantes… Je suis sans arrêt étonné. »

Ecouter le son

L’entrée est libre au Centre Nature des Cerlatez samedi, mais les réservations pour la conférence de Michel Roggo sont conseillées. Renseignements et inscriptions ici. /rce


 

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