La buvette du foot fait débat à Courchapoix

Des discussions ont bien eu lieu avec la commune, mais les deux parties ne sont pas tombées d'accord. Le FC Courchapoix souhaite un crédit de 90'000 francs pour des travaux estimés à 110'000 francs quand le conseil communal ne propose que 14'000 francs, tel qu’exposé dans un tout-ménage distribué mardi. « Le conseil communal estime que ce n’est pas à la collectivité de supporter l’intégralité des frais vu que le FC Courchapoix est propriétaire de la buvette. C’est pourquoi on a proposé une participation de 14'000 francs et se porter garant du prêt que devrait souscrire le club », défend la vice-maire Mélanie Beuret. Mais le FC Courchapoix affirme que son budget annuel de 50'000 francs ne lui permet pas de financer ces travaux, et surtout que cette buvette est devenue au fil des années un lieu de vie du village dépassant largement le cadre du club de football. « Elle est louée une trentaine de fois dans l’année pour des anniversaires, fêtes de famille, même des goûters après les enterrements car il n’y a plus de restaurant dans le village. C’est un lieu social important et beaucoup de monde nous ont soutenus en signant », dépeint Grégory Monnier.