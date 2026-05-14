Un accent prévôtois pour l’Université populaire jurassienne

Caroline Branca a été nommée présidente de l’UPJ la semaine dernière. L’habitante de Moutier ...
Un accent prévôtois pour l’Université populaire jurassienne

Caroline Branca a été nommée présidente de l’UPJ la semaine dernière. L’habitante de Moutier remplace Richard Kolzer. L’institution réintroduira également des cours en prévôté dès cet automne.

Caroline Branca, ici sur les hauteurs de Moutier, est le nouvelle présidente de l'UPJ. Caroline Branca, ici sur les hauteurs de Moutier, est le nouvelle présidente de l'UPJ.

Un air nouveau souffle sur l’Université populaire jurassienne. Caroline Branca est la nouvelle présidente de l’institution depuis une semaine. Elle a été nommée à l’occasion de l’assemblée générale de l’UPJ jeudi dernier. L’habitante de Moutier a remplacé Richard Kolzer en poste depuis 2022. Ce dernier a notamment dirigé la réorganisation de l’Université populaire jurassienne. Caroline Branca a donc été sollicitée pour surfer sur cette nouvelle dynamique. « L’Université populaire jurassienne représente une association qui est très active au sein du canton du Jura. C’est quelque chose que j’affectionne tout particulièrement pour avoir aussi participé à des cours », explique la nouvelle présidente de l’institution.

La Prévôtoise possède une formation en archéologie et en histoire ancienne. Elle a ainsi voulu retrouver un milieu culturel : « C’est un domaine qui me manque un peu. » Caroline Branca souligne aussi le travail qui a été mené par son prédécesseur. Elle juge également important d’apporter « un souffle nouveau » dans le comité afin de « travailler ensemble, faire que l’avenir soit prospère et apporter des nouveautés ».

Caroline Branca : « Une grande responsabilité. »

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L’UPJ veut redévelopper son offre en Prévôté

Après plusieurs années d’absence, l’UPJ va proposer des cours à Moutier depuis cet automne. « C’est une opportunité exceptionnelle de revenir avec cela en terre prévôtoise », se réjouit Caroline Branca. La nouvelle présidente estime que la ville a été trop longtemps mise entre parenthèses : « C’est l’occasion pour les gens de Moutier et environs de proposer leurs compétences à la population et de s’exprimer pleinement. » /fwo

« Moutier était mise entre parenthèses depuis trop d’années. »

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