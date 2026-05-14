Un accent prévôtois pour l’Université populaire jurassienne

Un air nouveau souffle sur l’Université populaire jurassienne. Caroline Branca est la nouvelle présidente de l’institution depuis une semaine. Elle a été nommée à l’occasion de l’assemblée générale de l’UPJ jeudi dernier. L’habitante de Moutier a remplacé Richard Kolzer en poste depuis 2022. Ce dernier a notamment dirigé la réorganisation de l’Université populaire jurassienne. Caroline Branca a donc été sollicitée pour surfer sur cette nouvelle dynamique. « L’Université populaire jurassienne représente une association qui est très active au sein du canton du Jura. C’est quelque chose que j’affectionne tout particulièrement pour avoir aussi participé à des cours », explique la nouvelle présidente de l’institution.

La Prévôtoise possède une formation en archéologie et en histoire ancienne. Elle a ainsi voulu retrouver un milieu culturel : « C’est un domaine qui me manque un peu. » Caroline Branca souligne aussi le travail qui a été mené par son prédécesseur. Elle juge également important d’apporter « un souffle nouveau » dans le comité afin de « travailler ensemble, faire que l’avenir soit prospère et apporter des nouveautés ».