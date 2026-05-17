La fanfare de Montsevelier frappe fort à la FFM

Le Brass Band du Val Terbi a décroché une première place en 2e catégorie lors de la Fête fédérale ...
La fanfare de Montsevelier frappe fort à la FFM

Le Brass Band du Val Terbi a décroché une première place en 2e catégorie lors de la Fête fédérale de musique à Bienne.

La fanfare de Montsevelier rentre de Bienne avec une première place. (Photo : fanfare de Montsevelier). La fanfare de Montsevelier rentre de Bienne avec une première place. (Photo : fanfare de Montsevelier).

La fanfare de Montsevelier a remporté une première place lors de la Fête fédérale de musique à Bienne ce week-end. Le Brass Band du Val Terbi a décroché la première place en 2e catégorie dans la salle de la Maison Calvin. La société de musique a obtenu 192,3 points pour les deux morceaux joués à cette occasion. Pour la pièce imposée, « Miss Cool » de Stephan Hodel, la fanfare dirigée par Olivier Marquis a reçu 96,3 points. Le morceau libre choix, « A Brief Symphony of Time » de Simon Dobson, lui a fait gagner 96 points. /ncp
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