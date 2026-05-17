Le Conseil communal de Mervelier est à nouveau au complet

Gilles Kottelat a été nommé pour succéder au démissionnaire Nicolas Loviat. Cette nomination ...
Le Conseil communal de Mervelier est à nouveau au complet

Gilles Kottelat a été nommé pour succéder au démissionnaire Nicolas Loviat. Cette nomination s’est faite dans le cadre d’une élection libre, aucun citoyen ne s’étant porté candidat à l’issue du délai de dépôt des listes.

Le Conseil communal est à nouveau au complet.  Le Conseil communal est à nouveau au complet. 

Gilles Kottelat est le nouveau membre de l’exécutif de Mervelier. Le poste vacant au Conseil communal a été repourvu dimanche à l’occasion d’une élection libre. Aucun citoyen de la commune ne s’était porté candidat à l’issue du délai de dépôt des listes. Gilles Kottelat a été élu avec 71 voix sur 103. Il remplace Nicolas Loviat, qui a quitté ses fonctions en début d’année. Le taux de participation s’est élevé à 25,4 %. /age


 

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