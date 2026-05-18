« Café des Arts » : Anne Sanglard

Anne Sanglard nous présente des oeuvres carrées, aux couleurs vives ou étonnantes, travaillant la matière avec toujours plus de liberté. L’aquarelle est définitivement sa technique de prédilection, et elle l’exprime avec quelques mots de l’un des plus grands dessinateurs au monde.
Anne Sanglard : « Ce que j’adorais dans l’aquarelle depuis toute petite, c’était le liséré qu’il y a, les pigments qui se déposent à la limite de la couleur. »
Ses oeuvres se dévoilent du jeudi au dimanche jusqu’au 7 juin à la Galerie Samia Artho à Delémont. /jmp