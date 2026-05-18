« Café des Arts » : Anne Sanglard

« Impression… Impression » est le titre de la nouvelle exposition de l’artiste Anne Sanglard ...
« Café des Arts » : Anne Sanglard

« Impression… Impression » est le titre de la nouvelle exposition de l’artiste Anne Sanglard, des aquarelles à découvrir jusqu’au 7 juin à la Galerie Samia Artho à Delémont.

Ses oeuvres se dévoilent jusqu’au 7 juin à la Galerie Samia Artho à Delémont. Ses oeuvres se dévoilent jusqu’au 7 juin à la Galerie Samia Artho à Delémont.

Anne Sanglard nous présente des oeuvres carrées, aux couleurs vives ou étonnantes, travaillant la matière avec toujours plus de liberté. L’aquarelle est définitivement sa technique de prédilection, et elle l’exprime avec quelques mots de l’un des plus grands dessinateurs au monde.

Anne Sanglard :  « Ce que j’adorais dans l’aquarelle depuis toute petite, c’était le liséré qu’il y a, les pigments qui se déposent à la limite de la couleur. »

Ecouter le son

Ses oeuvres se dévoilent du jeudi au dimanche jusqu’au 7 juin à la Galerie Samia Artho à Delémont. /jmp


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