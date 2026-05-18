« Le dossier du lundi » : La Suisse face aux initiatives voulant limiter l’immigration

Les Suisses ont dû se prononcer près de vingt fois en 60 ans sur des initiatives voulant limiter ...
« Le dossier du lundi » : La Suisse face aux initiatives voulant limiter l’immigration

Les Suisses ont dû se prononcer près de vingt fois en 60 ans sur des initiatives voulant limiter l’immigration. Cinq ont été acceptées, dont celle de 2014 contre l’immigration de masse.

La population se prononcera le 14 juin. (Photo : Services du Parlement 3003 Berne / Béatrice Devènes). La population se prononcera le 14 juin. (Photo : Services du Parlement 3003 Berne / Béatrice Devènes).

En soixante ans, les Suisses ont voté à une vingtaine de reprises sur des initiatives visant à freiner l’immigration. Cinq ont été acceptées, parmi lesquelles celle de 2014 contre l’immigration de masse. La dernière initiative de l’UDC exige que la population suisse ne franchisse pas le cap des 10 millions d’habitants avant 2050. Si tel devait être le cas, il faudrait notamment dénoncer l’accord sur la libre circulation des personnes. Les citoyens suisses trancheront dans les urnes le 14 juin. Les enjeux de l’initiative dite « pour la durabilité », avec notre correspondant parlementaire Serge Jubin.

Le dossier de Serge Jubin : 

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La population se prononcera le 14 juin sur l’initiative de l’UDC. /sju


 

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