Plus d’un millier de cyclotouristes attendus dans le Jura

Saignelégier accueillera la 21e édition de la Semaine européenne de cyclotourisme du 10 au ...
Plus d’un millier de cyclotouristes attendus dans le Jura

Saignelégier accueillera la 21e édition de la Semaine européenne de cyclotourisme du 10 au 17 juillet 2027. Une aubaine pour la région qui espère des retombées importantes.

Robin Juillerat, Monika Kornmayer, Guillaume Lachat, Catherine Erba, Loïc Seuret, Raphaël Chalverat, et Serge Parrat (de gauche à droite), membres du comité d'organisation ont présenté la Semaine européenne de cyclotourisme. Robin Juillerat, Monika Kornmayer, Guillaume Lachat, Catherine Erba, Loïc Seuret, Raphaël Chalverat, et Serge Parrat (de gauche à droite), membres du comité d'organisation ont présenté la Semaine européenne de cyclotourisme.

Le Jura confirme sa vocation de paradis pour les cyclistes. La 21e édition de la Semaine européenne de cyclotourisme sera organisée aux Franches-Montagnes du 10 au 17 juillet 2027. L’annonce a été faite ce lundi par le comité d’organisation qui est en train de se constituer pour cet événement annuel placé sous l’égide de l’Union européenne de cyclotourisme. En 2026, il se tiendra aux Pays-Bas.

Chaque jour, trois parcours différents de 30km pour le plus petit à 120km pour le plus grand seront proposés dans le Jura aux 1'000 à 1'500 participants attendus. « Généralement, nous avons beaucoup de Français et de Polonais. Ils sont souvent retraités ou préretraités », explique le président du comité d’organisation Loïc Seuret.

Loïc Seuret : « Une quinzaine de nationalités sont représentées. »

Ecouter le son


Venir et revenir

Pour le tourisme jurassien, la manifestation est d’importance. Pour le directeur de Jura Tourisme et membre du comité d’organisation, Guillaume Lachat « c’est un super événement qui compte d’un point de vue touristique. On sait aussi que les gens sont amenés à revenir. » Les sondages font apparaître qu’un tiers des participants reviennent séjourner après avoir pris part à la Semaine européenne de cyclotourisme.

Guillaume Lachat : « Plus de 10'000 nuitées »

Ecouter le son


400 places de camping à aménager

Partenaire de la manifestation, la commune de Saignelégier installera un grand camping à proximité de la Halle-Cantine, la Commune de Saignelégier aménagera un camping de 400 places pour les camping-cars. « Avec l’électricité, l’eau, l’arrivée des véhicules, ça demandera une certaine organisation », avoue la conseillère communale Monika Kornmayer qui compte sur l’appui des sociétés locales.

Monika Kornmayer : « On aura une cérémonie d’ouverture et une de clôture. »

Ecouter le son

Les participants pourront s’inscrire à partir de l’automne. /rce


Actualisé le

 

Actualités suivantes

L’UDC Jura en campagne pour limiter le nombre d’habitants

L’UDC Jura en campagne pour limiter le nombre d’habitants

Région    Actualisé le 18.05.2026 - 12:58

« Café des Arts » : Anne Sanglard

« Café des Arts » : Anne Sanglard

Région    Actualisé le 18.05.2026 - 10:59

« Le dossier du lundi » : La Suisse face aux initiatives voulant limiter l’immigration

« Le dossier du lundi » : La Suisse face aux initiatives voulant limiter l’immigration

Région    Actualisé le 18.05.2026 - 11:04

« Les Nouvelles du champ » : Lucien Fleury

« Les Nouvelles du champ » : Lucien Fleury

Région    Actualisé le 18.05.2026 - 05:30

Articles les plus lus

« Les Nouvelles du champ » : Lucien Fleury

« Les Nouvelles du champ » : Lucien Fleury

Région    Actualisé le 18.05.2026 - 05:30

« Café des Arts » : Anne Sanglard

« Café des Arts » : Anne Sanglard

Région    Actualisé le 18.05.2026 - 10:59

« Le dossier du lundi » : La Suisse face aux initiatives voulant limiter l’immigration

« Le dossier du lundi » : La Suisse face aux initiatives voulant limiter l’immigration

Région    Actualisé le 18.05.2026 - 11:04

La fanfare de Montsevelier frappe fort à la FFM

La fanfare de Montsevelier frappe fort à la FFM

Région    Actualisé le 18.05.2026 - 12:22

Pari réussi pour la Fête Fédérale de Musique

Pari réussi pour la Fête Fédérale de Musique

Région    Actualisé le 17.05.2026 - 21:56

« Les Nouvelles du champ » : Lucien Fleury

« Les Nouvelles du champ » : Lucien Fleury

Région    Actualisé le 18.05.2026 - 05:30

« Le dossier du lundi » : La Suisse face aux initiatives voulant limiter l’immigration

« Le dossier du lundi » : La Suisse face aux initiatives voulant limiter l’immigration

Région    Actualisé le 18.05.2026 - 11:04

La fanfare de Montsevelier frappe fort à la FFM

La fanfare de Montsevelier frappe fort à la FFM

Région    Actualisé le 18.05.2026 - 12:22

Le Conseil communal de Mervelier est à nouveau au complet

Le Conseil communal de Mervelier est à nouveau au complet

Région    Actualisé le 17.05.2026 - 12:57

Faire découvrir la région à travers la randonnée et l’histoire

Faire découvrir la région à travers la randonnée et l’histoire

Région    Actualisé le 17.05.2026 - 18:35

Pari réussi pour la Fête Fédérale de Musique

Pari réussi pour la Fête Fédérale de Musique

Région    Actualisé le 17.05.2026 - 21:56

La fanfare de Montsevelier frappe fort à la FFM

La fanfare de Montsevelier frappe fort à la FFM

Région    Actualisé le 18.05.2026 - 12:22