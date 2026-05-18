Plus d’un millier de cyclotouristes attendus dans le Jura

Le Jura confirme sa vocation de paradis pour les cyclistes. La 21e édition de la Semaine européenne de cyclotourisme sera organisée aux Franches-Montagnes du 10 au 17 juillet 2027. L’annonce a été faite ce lundi par le comité d’organisation qui est en train de se constituer pour cet événement annuel placé sous l’égide de l’Union européenne de cyclotourisme. En 2026, il se tiendra aux Pays-Bas.

Chaque jour, trois parcours différents de 30km pour le plus petit à 120km pour le plus grand seront proposés dans le Jura aux 1'000 à 1'500 participants attendus. « Généralement, nous avons beaucoup de Français et de Polonais. Ils sont souvent retraités ou préretraités », explique le président du comité d’organisation Loïc Seuret.