Plus d’un millier de cyclotouristes attendus dans le Jura

Saignelégier accueillera la 21e édition de la Semaine européenne de cyclotourisme du 10 au 17 juillet 2027. Une aubaine pour la région qui espère des retombées importantes.
Le Jura confirme sa vocation de paradis pour les cyclistes. La 21e édition de la Semaine européenne de cyclotourisme sera organisée aux Franches-Montagnes du 10 au 17 juillet 2027. L’annonce a été faite ce lundi par le comité d’organisation qui est en train de se constituer pour cet événement annuel placé sous l’égide de l’Union européenne de cyclotourisme. En 2026, il se tiendra aux Pays-Bas.Chaque jour, trois parcours différents de 30km pour le plus petit à 120km pour le plus grand seront proposés dans le Jura aux 1'000 à 1'500 participants attendus. « Généralement, nous avons beaucoup de Français et de Polonais. Ils sont souvent retraités ou préretraités », explique le président du comité d’organisation Loïc Seuret.
Loïc Seuret : « Une quinzaine de nationalités sont représentées. »
Venir et revenir
Pour le tourisme jurassien, la manifestation est d’importance. Pour le directeur de Jura Tourisme et membre du comité d’organisation, Guillaume Lachat « c’est un super événement qui compte d’un point de vue touristique. On sait aussi que les gens sont amenés à revenir. » Les sondages font apparaître qu’un tiers des participants reviennent séjourner après avoir pris part à la Semaine européenne de cyclotourisme.
Guillaume Lachat : « Plus de 10'000 nuitées »
400 places de camping à aménager
Partenaire de la manifestation, la commune de Saignelégier installera un grand camping à proximité de la Halle-Cantine, la Commune de Saignelégier aménagera un camping de 400 places pour les camping-cars. « Avec l’électricité, l’eau, l’arrivée des véhicules, ça demandera une certaine organisation », avoue la conseillère communale Monika Kornmayer qui compte sur l’appui des sociétés locales.
Monika Kornmayer : « On aura une cérémonie d’ouverture et une de clôture. »
Les participants pourront s’inscrire à partir de l’automne. /rce