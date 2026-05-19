La Maison de l’enfance de La Courtine face à une opposition

La Maison de l’enfance de La Courtine fait l’objet d’une opposition. Cette dernière a été reçu la semaine passée au terme du délai du dépôt public. Le projet prévoit la construction d’une crèche aux Genevez. Le secrétariat de la commune franc-montagnarde nous a indiqué ce mardi matin que « l’opposition émane d’un voisin concernant des soucis de nuisance sonore à cause de la pompe à chaleur et d’inquiétudes quant à la hauteur du bâtiment ». Le Service cantonal du développement territorial va désormais devoir organiser une séance de conciliation entre les différentes parties. La commune « espère une tenue d’ici la première dizaine de juin pour pouvoir avancer dans ce projet » validé en octobre dernier par les assemblées communales des Genevez et de Lajoux. /nmy