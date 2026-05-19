La Maison de l’enfance de La Courtine face à une opposition

Le projet de crèche aux Genevez a reçu une opposition de la part d’un riverain. Une séance ...
La Maison de l’enfance de La Courtine face à une opposition

Le projet de crèche aux Genevez a reçu une opposition de la part d’un riverain. Une séance de conciliation doit avoir lieu prochainement.

La commune des Genevez espère la tenue d'une séance de conciliation d'ici la mi-juin. (Photo libre de droits : illustration). La commune des Genevez espère la tenue d'une séance de conciliation d'ici la mi-juin. (Photo libre de droits : illustration).

La Maison de l’enfance de La Courtine fait l’objet d’une opposition. Cette dernière a été reçu la semaine passée au terme du délai du dépôt public. Le projet prévoit la construction d’une crèche aux Genevez. Le secrétariat de la commune franc-montagnarde nous a indiqué ce mardi matin que « l’opposition émane d’un voisin concernant des soucis de nuisance sonore à cause de la pompe à chaleur et d’inquiétudes quant à la hauteur du bâtiment ». Le Service cantonal du développement territorial va désormais devoir organiser une séance de conciliation entre les différentes parties. La commune « espère une tenue d’ici la première dizaine de juin pour pouvoir avancer dans ce projet » validé en octobre dernier par les assemblées communales des Genevez et de Lajoux. /nmy


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