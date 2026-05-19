Les canetons de l’A16 vont bien

Des canetons bien en forme profitent de la quiétude du Sikypark à Crémines. Rappelez-vous, il y a un peu plus d’une semaine, la Police cantonale jurassienne réalisait un sauvetage un peu particulier sur l’A16. Neuf canetons ont pu être évacués de l’autoroute, mais leur mère a eu moins de chance. Après avoir été pris en charge par le garde-faune, ils ont été conduits dans le parc de sauvetage animalier du Cornet. « On a une canne qui vient chaque printemps chez nous poser ses œufs et puis automatiquement ses petits canetons sont aussi dans notre étang », explique Kim Herzog. La cheffe soigneuse du Sikypark continue, « chaque année, on a la chance de pouvoir compter sur elle parce qu'elle adopte aussi des canetons qui sont orphelins, qui ont perdu leur maman ». Alors que les neuf petits canards se trouvaient dans un carton, ils se sont mis à appeler. « Elle est venue au bord, je les ai mis dans l’eau et elle les a directement pris avec. Ils sont partis tous ensemble comme une grande famille », raconte Kim Herzog.