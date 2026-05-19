Trois condamnations dans le cadre d’une course-poursuite

De la prison pour une affaire de course-poursuite. Trois personnes ont été condamnées ce mardi par le Tribunal de première instance à Porrentruy, notamment pour infractions à la Loi sur la circulation routière, empêchement d’accomplir un acte officiel, instigation à induire la justice en erreur et entrave à l’action pénale.

Les faits reprochés se sont déroulés en mai 2025 à Courroux. Le prévenu, français d’origine, était au volant d’un véhicule, alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis. Il a alors croisé une patrouille de police et a fait demi-tour, puis accéléré, pour se soustraire au contrôle routier, avant de quitter son véhicule pour prendre la fuite. Son passager s’est dénoncé pour lui d’un commun accord, des faits qui ont été avoués par les deux prévenus lors de l’audience.

Avec notamment 13 condamnations en France, le prévenu principal, désormais établi en Suisse, a eu « peur de se faire renvoyer ». C’est pourquoi il a mis sur pied « ce stratagème ». Si la faute a été jugée « moyennement grave », le nombre d’infractions à son actif, ainsi que la « dizaine de conduites sans permis » ont poussé le juge à condamner le prévenu à 8 mois de peine privative de liberté et 20 jours-amendes à 50 francs. Pour son passager, déjà condamné dans une autre affaire, une peine privative de liberté de 5 mois avec sursis pendant 5 ans a été prononcée pour ces faits. En cause : son autodénonciation qui a complexifié la procédure juridique. Dans les deux cas, les lourds casiers judiciaires ont pesé dans la balance. Une troisième personne qui a notamment mis à disposition le véhicule au prévenu principal a, quant à elle, été condamnée à 50 jours-amendes à 30 francs. /lge