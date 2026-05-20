Des craintes face au changement de statut des réfugiés ukrainiens

Le futur changement de statut des réfugiés ukrainiens suscite des inquiétudes au Parlement jurassien. Lors des questions orales, le député Alain Koller (UDC) a demandé mercredi au Gouvernement comment il comptait limiter la forte hausse des coûts attendue. Les personnes arrivées au tout début de la guerre pourront, en effet, obtenir un permis B dès mars 2027. Ce qui leur ouvrira un accès à la même aide sociale que les Jurassiens. Le ministre Valentin Zuber a indiqué que l’exécutif cantonal était globalement opposé à ce report de charges de la part de la Confédération.

Deux variantes ont été mises en consultation par la Confédération et la conférence des directeurs cantonaux a préconisé celle qui est la plus stricte, selon Valentin Zuber. Ce dernier a expliqué que le Gouvernement s’attend à devoir augmenter les effectifs du Service de la population pour pouvoir traiter toutes les demandes. « Nous l’avons estimé pour le moment à un peu moins d’un EPT », a-t-il souligné. En ce qui concerne l’aide sociale, le ministre a ajouté que les cantons avaient demandé à pouvoir conserver dans une large mesure les normes actuelles « pour éviter une explosion de la facture sociale ».