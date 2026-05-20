Des rencontres pour parler transition agricole

Ce mercredi matin, c’est le domaine des Petites Fraises, aux Reussilles, qui s’est prêté au jeu des rencontres organisées par Bio Suisse et l’institut de recherche de l’agriculture biologique, le FiBL à l’occasion de leurs 10 ans de présence. Ces événements ont lieu cette année dans chaque canton romand pour mettre en avant la transition agricole de certains domaines. L'objectif était de donner des exemples concrets de durabilité.