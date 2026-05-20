Des rencontres pour parler transition agricole

Pour célébrer leurs 10 ans de présence, Bio Suisse et le FiBL organisent des événements dans ...
Des rencontres pour parler transition agricole

Pour célébrer leurs 10 ans de présence, Bio Suisse et le FiBL organisent des événements dans chaque canton romand. Ce mercredi, c’était au tour du domaine des Petites Fraises, aux Reussilles.

Le domaine des Petites Fraises aux Reusilles a accueilli l'événement ce mercredi. Le domaine des Petites Fraises aux Reusilles a accueilli l'événement ce mercredi.

Ce mercredi matin, c’est le domaine des Petites Fraises, aux Reussilles, qui s’est prêté au jeu des rencontres organisées par Bio Suisse et l’institut de recherche de l’agriculture biologique, le FiBL à l’occasion de leurs 10 ans de présence. Ces événements ont lieu cette année dans chaque canton romand pour mettre en avant la transition agricole de certains domaines. L'objectif était de donner des exemples concrets de durabilité.

Claire Berbain, chargée de communication pour le FiBL, l'institut de recherche biologique : « On peut faire bien, simplement, avec peu d’investissements »

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Pour parler d'agriculture biologique, le domaine des Petites Fraises a donc servi d'exemple ce matin. La ferme est spécialisée en production laitière. Le tout est ensuite transformé en Gruyère AOP Bio. /mbe

Valérie Piccand, du domaine des Petites Fraises : « On essaie de trouver l’équilibre entre production et écologie. »

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