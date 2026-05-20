La Baroche passera aux LED

L’assemblée communale a validé un crédit pour assainir l’éclairage public et a aussi approuvé ...
La Baroche passera aux LED

L’assemblée communale a validé un crédit pour assainir l’éclairage public et a aussi approuvé les comptes 2025 qui bouclent sur un bénéfice.

L’éclairage nocturne va évaluer dans La Baroche. (Photo d'illustration). L’éclairage nocturne va évaluer dans La Baroche. (Photo d'illustration).

Les villages de La Baroche passeront à l’éclairage LED. L’assemblée communale a validé un crédit de 343'000 francs pour assainir l’éclairage public mardi soir. Les 12 ayants droit ont aussi approuvé les comptes 2025 et leur bénéfice de 220'900 francs. Le budget avait tablé sur un bénéfice de 56'700 francs. La différence s’explique notamment par des rentrées fiscales sur les gains immobiliers.

Un crédit de 27'000 francs pour la réfection du trottoir au milieu du village de Charmoille a aussi passé la rampe. /clo


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