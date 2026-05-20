La répartition des tâches au Gouvernement contestée mais avalisée par le Parlement

Le Parlement jurassien a accepté, en première lecture, la modification du décret d’organisation ...
La répartition des tâches au Gouvernement contestée mais avalisée par le Parlement

Le Parlement jurassien a accepté, en première lecture, la modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration ce mercredi, même si le transfert du Centre médico-psychologique au Département de la cohésion sociale, de la justice et de la police a été débattu.

Le Parlement a approuvé ce mercredi la nouvelle répartition du Gouvernement jurassien (Photo : Georges Henz). Le Parlement a approuvé ce mercredi la nouvelle répartition du Gouvernement jurassien (Photo : Georges Henz).

Le Parlement jurassien a donné son aval ce mercredi à la nouvelle répartition des tâches au sein du Gouvernement. Il a adopté par 32 voix contre 6 et 21 abstentions la modification du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration en première lecture. Un point a toutefois fait débat : le transfert de la direction oppérationnelle du Centre médico-psychologique (CMP) du Département de l’économie et de la santé (DES), géré par Stéphane Theurillat (Le Centre), à celui de la cohésion sociale, de la justice et de la police (DSJP), dirigé par Valentin Zuber (PS). Une minorité de la commission emmenée par le groupe Vert-e-s et CS-POP s’est opposée au changement mais sa demande a été rejetée par 33 voix contre 27 lors d’un vote à bulletins secrets. La majorité s’est forgée autour des partis des deux ministres concernés, soit Le Centre et le PS. /fco


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