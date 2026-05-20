Le Centre Jura renouvelle partiellement son comité directeur

Cinq changements ont été opérés au sein de l’organe de direction du parti centriste à l’occasion ...
Le Centre Jura renouvelle partiellement son comité directeur

Cinq changements ont été opérés au sein de l’organe de direction du parti centriste à l’occasion d’un congrès mardi soir à Glovelier.

Le nouveau comité directeur du Centre Jura, partiellement renouvelé par les arrivées de Michel Arnoux, Stéphane Babey, Isaure Juillard, Emmanuel Koller et Adeline Mahon. (Photo : Le Centre Jura) Le nouveau comité directeur du Centre Jura, partiellement renouvelé par les arrivées de Michel Arnoux, Stéphane Babey, Isaure Juillard, Emmanuel Koller et Adeline Mahon. (Photo : Le Centre Jura)

Le Centre Jura a partiellement renouvelé son comité directeur mardi soir lors d’un congrès qui s’est tenu à Glovelier. Anne Froidevaux, Sandra Hauser, François Monin, Lisiane Poupon et Anne Roy quittent l’organe de direction du parti centriste et ont été remerciés pour leur engagement au cours des dernières années. À l’inverse, Michel Arnoux, Stéphane Babey, Isaure Juillard, Emmanuel Koller et Adeline Mahon ont été élus par applaudissement pour intégrer le comité directeur. Ce remaniement « vise à renforcer les instances dirigeantes et à assurer la continuité du travail politique du parti », communique Le Centre Jura. /comm-jpi


 

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