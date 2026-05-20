Un bilan positif pour l’obligation de la vaisselle réutilisable

La mesure introduite le 1er janvier 2022 pour les manifestations se tenant dans le Jura a fait ...
Un bilan positif pour l’obligation de la vaisselle réutilisable

La mesure introduite le 1er janvier 2022 pour les manifestations se tenant dans le Jura a fait l’objet d’une question orale du député Martin Braichet (PLR) mercredi au Parlement jurassien.

Jean-Paul Lachat a été interrogé par le député Martin Braichet. (Photo : Georges Henz/archives). Jean-Paul Lachat a été interrogé par le député Martin Braichet. (Photo : Georges Henz/archives).

L’obligation de la vaisselle réutilisable lors des manifestations porte ses fruits dans le Jura. Le ministre de l’environnement l’a indiqué mercredi au Parlement. Jean-Paul Lachat a été interrogé lors des questions orales par le député Martin Braichet (PLR). L’élu de Boécourt a, en effet, demandé un bilan de cette mesure à l’exécutif, plus de quatre ans après son introduction. Il a notamment insisté sur l’impact écologique global et la consommation d’eau, mais également sur les questions sanitaires.

Jean-Paul Lachat a expliqué que les retours étaient globalement positifs. « Les organisateurs et les communes constatent une nette diminution des déchets produits lors des manifestations avec beaucoup moins de gobelets abandonnés et une réduction importante du littering. Je peux vous donner l’exemple des Médiévales à St-Ursanne où l’introduction de cette mesure a permis de réduire les déchets de deux tiers », a indiqué le ministre. Ce dernier a également rappelé qu’une installation de lavage de grande capacité avait été mise en place dans le canton pour traiter localement la vaisselle réutilisable.

Jean-Paul Lachat : « Les analyses menées par l’Office de l’environnement montrent que le bilan carbone peut être six fois meilleur que celui de la vaisselle jetable. »

Ecouter le son

En ce qui concerne les aspects sanitaires, aucun problème particulier n’a été signalé depuis l’introduction de cette obligation, selon lui. Jean-Paul Lachat a ajouté que la commission cantonale des déchets et des sites pollués avait récemment visité le centre de lavage jurassien et avait pu constater le sérieux des contrôles d’hygiène mis en place. /alr


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