Un bilan positif pour l’obligation de la vaisselle réutilisable

L’obligation de la vaisselle réutilisable lors des manifestations porte ses fruits dans le Jura. Le ministre de l’environnement l’a indiqué mercredi au Parlement. Jean-Paul Lachat a été interrogé lors des questions orales par le député Martin Braichet (PLR). L’élu de Boécourt a, en effet, demandé un bilan de cette mesure à l’exécutif, plus de quatre ans après son introduction. Il a notamment insisté sur l’impact écologique global et la consommation d’eau, mais également sur les questions sanitaires.

Jean-Paul Lachat a expliqué que les retours étaient globalement positifs. « Les organisateurs et les communes constatent une nette diminution des déchets produits lors des manifestations avec beaucoup moins de gobelets abandonnés et une réduction importante du littering. Je peux vous donner l’exemple des Médiévales à St-Ursanne où l’introduction de cette mesure a permis de réduire les déchets de deux tiers », a indiqué le ministre. Ce dernier a également rappelé qu’une installation de lavage de grande capacité avait été mise en place dans le canton pour traiter localement la vaisselle réutilisable.