La piste de St-Ursanne - Les Rangiers bientôt dans une montre collector

Louis Chevrolet et l’entreprise jurassienne Nayasti vont éditer un garde-temps en édition limitée ...
La piste de St-Ursanne - Les Rangiers bientôt dans une montre collector

Louis Chevrolet et l’entreprise jurassienne Nayasti vont éditer un garde-temps en édition limitée avec un procédé unique dans le monde de l’horlogerie à l’occasion du centenaire de la course de côte.

André Saunier (à gauche) s'est vu remettre des fragments d'asphalte des mains de Jean-Claude Salomon, président de la course St-Ursanne - Les Rangiers. André Saunier (à gauche) s'est vu remettre des fragments d'asphalte des mains de Jean-Claude Salomon, président de la course St-Ursanne - Les Rangiers.

La piste de St-Ursanne - Les Rangiers immortalisées dans le cadran d’une montre collector. Oui, Louis Chevrolet et Nayasti se sont bien mis en tête de faire rentrer 100 ans d'histoire automobile dans un petit garde-temps à l’occasion du centenaire de la manifestation. Les deux entreprises jurassiennes se sont associées pour créer un cadran constitué de vrais morceaux d’asphalte qui ont été prélevés ce mercredi après-midi dans le virage à hauteur du lieu-dit « Le Malrang ». Quelques coups de burin ont suffi pour arracher quelques fragments de cette route devenue mythique.

Reportage

Ecouter le son

Pour les miniaturiser, ou même les « microniser », Nayasti utilise son procédé technologique « DNA Composite ». « C’est un procédé développé au cours de trois ans de recherche dans le centre névralgique de Nayasti dans le Jura. Il permet d’extraire du matériau une nanopoudre calibrée qui sera incorporée dans un composite ultra-résistant. Cela permettra de déposer cet asphalte de la route des Rangiers sur le cadran et d’avoir une pièce unique et inimitable », explique Nicolas Sestito, CEO de Nayasti.


« Unique au monde »

« Ce sera unique au monde, on a profité du fait que deux entreprises jurassiennes puissent faire quelque chose d’incroyable », souffle émerveillé André Saunier, le patron de Louis Chevrolet qui sera chargé de fabriquer les 100 montres. Ce test grand nature permettra de démontrer que n’importe quel matériau prélevé dans la nature peut-être « microniser » via ce procédé. La prouesse, c’est que ce n’était pas destiné à se retrouver dans une montre. « C’est une technologie qui existe, mais pas dans le monde de l’horlogerie. Notre challenge, c’est de se saisir de technologies dans d’autres secteurs d’activités, et de les ramener dans une cohérence pour un produit horloger qui n’a rien à voir en termes de dimension, d’esthétique, de contraintes », souligne Nicolas Sestito.

Nicolas Sestito : « Séduire le monde ? C’est exactement l’idée. Ça ouvre aussi des perspectives sur d’autres composants, d’autres matériaux. »

Ecouter le son

« J’ai l’impression d’avoir dans les mains des morceaux de lune », sourit André Saunier sur le bord de la route avec ces morceaux d’asphaltes qu’il s’apprête à emmener. Décrocher la lune ? Pas encore. Mais cette montre pour le centenaire de St-Ursanne - Les Rangiers pourrait bien montrer au monde ce qu’il est possible de faire, comme porter à son poignet un morceau du Grand Prix de Formule 1 de Monaco ou des 24h du Mans. Et tout ça « made in Jura » ! /jpi-aca


 

Actualités suivantes

Des rencontres pour parler transition agricole

Des rencontres pour parler transition agricole

Région    Actualisé le 20.05.2026 - 17:59

Les meilleurs DJ de Suisse s’affronteront à Delémont

Les meilleurs DJ de Suisse s’affronteront à Delémont

Région    Actualisé le 20.05.2026 - 16:26

Une baisse des impôts n’est pas à l’ordre du jour dans le Jura

Une baisse des impôts n’est pas à l’ordre du jour dans le Jura

Région    Actualisé le 20.05.2026 - 16:09

Fermeture de la filiale postale de la vieille ville de Delémont

Fermeture de la filiale postale de la vieille ville de Delémont

Région    Actualisé le 20.05.2026 - 15:45

Articles les plus lus

Le Jura exclut d’introduire une taxe sur les urgences

Le Jura exclut d’introduire une taxe sur les urgences

Région    Actualisé le 20.05.2026 - 15:21

La réforme du chômage des frontaliers serait lourde de conséquences

La réforme du chômage des frontaliers serait lourde de conséquences

Région    Actualisé le 20.05.2026 - 17:51

Le Parlement en bref

Le Parlement en bref

Région    Actualisé le 20.05.2026 - 17:53

Pas d’étude pour une classe spécialisée par cercle scolaire dans le Jura

Pas d’étude pour une classe spécialisée par cercle scolaire dans le Jura

Région    Actualisé le 20.05.2026 - 17:57