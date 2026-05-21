La piste de St-Ursanne - Les Rangiers bientôt dans une montre collector

Pour les miniaturiser, ou même les « microniser », Nayasti utilise son procédé technologique « DNA Composite ». « C’est un procédé développé au cours de trois ans de recherche dans le centre névralgique de Nayasti dans le Jura. Il permet d’extraire du matériau une nanopoudre calibrée qui sera incorporée dans un composite ultra-résistant. Cela permettra de déposer cet asphalte de la route des Rangiers sur le cadran et d’avoir une pièce unique et inimitable », explique Nicolas Sestito, CEO de Nayasti.





« Unique au monde »

« Ce sera unique au monde, on a profité du fait que deux entreprises jurassiennes puissent faire quelque chose d’incroyable », souffle émerveillé André Saunier, le patron de Louis Chevrolet qui sera chargé de fabriquer les 100 montres. Ce test grand nature permettra de démontrer que n’importe quel matériau prélevé dans la nature peut-être « microniser » via ce procédé. La prouesse, c’est que ce n’était pas destiné à se retrouver dans une montre. « C’est une technologie qui existe, mais pas dans le monde de l’horlogerie. Notre challenge, c’est de se saisir de technologies dans d’autres secteurs d’activités, et de les ramener dans une cohérence pour un produit horloger qui n’a rien à voir en termes de dimension, d’esthétique, de contraintes », souligne Nicolas Sestito.