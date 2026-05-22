« Dans le Jura, il y avait deux grands rendez-vous : le Marché-Concours et la Course des Rangiers »

C’est le retour d’une centenaire ce week-end entre Develier et les Rangiers… la Course de côte des Rangiers revient à l’occasion de son 100e anniversaire, la première édition a eu lieu le 16 mai 1926. Quelque 178 voitures anciennes défileront sur le tracé ce week-end de Pentecôte sous un soleil radieux. Le journaliste Jean-Pierre Molliet, mémoire vivante de la course et auteur de l’ouvrage « Les Rangiers, une passion ! » était ce vendredi l’invité de « La Matinale » pour revenir sur l’histoire de cette course mythique, autrefois prisée des meilleurs pilotes de F1 au monde, le Suisse Joe Siffert, l’Ecossais Jim Clark ou encore le Français Jacques Lafitte. « La télévision n’avait pas l’aura qu’elle a aujourd’hui, donc pour voir ces bolides et ces champions, il fallait venir aux Rangiers », explique Jean-Pierre Molliet. L’engouement populaire a aussi été immense dans les plus belles années de la course, jusqu’à 30'000 spectateurs : « Il y avait une ambiance bonne enfant, les pilotes venaient dans les rues de St-Ursanne, chacun pouvait boire un verre avec ceux qui animaient le championnat du monde automobile. (…) Dans le Jura, il y avait le Marché-Concours et la Course des Rangiers, les deux grands rendez-vous de l’époque », assure le journaliste. /mmi