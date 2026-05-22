Des rejets clairs comme de l’eau de roche à la pisciculture Choulat à Soubey

Depuis le début de l’année, le son des filtres et des turbines s’ajoute à celui des clapotis des poissons à la pisciculture Choulat à Soubey. L’entreprise familiale a investi dans un nouveau système de filtration et de traitement de l’eau pour répondre aux exigences renforcées en 2020 de la loi fédérale sur l’eau et pour s’assurer de recevoir la concession du Canton du Jura valable ces vingt prochaines années. L’installation se trouve au bout de la dizaine de bassins où nagent les truites arc-en-ciel et les saumons de fontaine élevés sur le site, avant d’être abattus et vendus à Courtemaîche.