Douaniers français et suisses réunis pour une opération conjointe

Un large dispositif de contrôle douanier franco-suisse s’est déployé ce vendredi des deux côtés ...
Douaniers français et suisses réunis pour une opération conjointe

Un large dispositif de contrôle douanier franco-suisse s’est déployé ce vendredi des deux côtés de la frontière. L’opération a notamment permis la saisie d’une arme.

Gendarmes, policiers et douaniers suisses et français ont traqué ce vendredi les malfrats pour une opération de contrôle de grande ampleur. (Photo : autorités douanières françaises). Gendarmes, policiers et douaniers suisses et français ont traqué ce vendredi les malfrats pour une opération de contrôle de grande ampleur. (Photo : autorités douanières françaises).

Les douanes franco-suisses ont uni leurs compétences et leurs moyens lors d’une opération spéciale réalisée ce vendredi. Selon le communiqué des forces de l’ordre françaises, 86 agents en uniforme ont été mobilisés. On comptait des équipes maître-chien, des spécialistes de la détection de faux documents et même des pilotes de drones. L’engagement s’est traduit par un déploiement de forces sur les départements du Doubs, du Territoire de Belfort et les cantons de Neuchâtel et du Jura, sur des points de contrôle fixes en frontière, et aussi par des contrôles aléatoires mobiles sur les routes moins fréquentées. Parmi les diverses infractions relevées au cours de la journée, on notera la saisie de stupéfiants, de la contrebande de tabac ou encore d’une arme. /comm-nje


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