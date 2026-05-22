Dritchino : « Les bénévoles sont le cœur du festival »

L’engagement bénévole grandit du côté du Dritchino. La quatrième édition du festival open air de musique aura lieu ce vendredi et samedi à Courgenay et rassemblera quelque 520 bénévoles. Une nette augmentation par rapport à l’édition 2025, où ils étaient 390. Cette évolution s’explique notamment par l’arrivée de plusieurs nouveaux bars au sein du festival, selon Nicole Fernandez, responsable des bénévoles depuis trois ans. Âgés de 16 à 68 ans et répartis dans 11 secteurs comme la restauration, le parking, la technique ou encore les samaritains, des personnes de tous âges et de tous horizons s’activeront pour assurer le bon déroulement de l’évènement. La création d’un bar à sirop cette année permettra également à des jeunes de 12 à 14 ans de travailler au sein du festival, une belle façon de les intégrer au monde du bénévolat, selon Nicole Fernandez.





Une ambiance « conviviale et familiale »

Au Dritchino, de nombreux bénévoles reviennent d’année en année, devenant des habitués du festival. « Il y a un esprit d’ouverture, de partage, c’est ça que les gens recherchent », explique l’Ajoulote. « Bon, les concerts aussi. Les gens sont super contents de la programmation, c’est aussi pour ça qu’ils viennent travailler », sourit-elle.

Celle qu’on surnomme « la maman des bénévoles » aime prendre soin d’eux : entrée pour le festival et bracelet « cashless » chargé à hauteur de 20 francs par tranche de quatre heures de travail sont distribués à chacun des travailleurs. Un souper est également organisé en leur faveur au mois de septembre. « C’est important pour nous de montrer notre reconnaissance envers leur engagement », glisse Nicole Fernandez.