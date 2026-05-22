Une liste de 45 noms pour Delémont’BD

On connaît la liste des autrices et auteurs qui sont invités à Delémont’BD du 19 au 21 juin prochains. Ils seront 45 noms, qui font l’actualité de la bande dessinée, à faire vivre la capitale jurassienne au rythme du 9e art. Dédicaces, performances, rencontres, expositions et ateliers jeunesse garniront le programme de cette 12e édition. Une nouveauté : des Concert’BD et des rendez-vous musicaux pour faire vibrer les pavés de la cour du château de Delémont

« Nous sommes très heureux d’accueillir des autrices et auteurs qui marquent l’actualité de la bande dessinée locale, suisse et internationale », commente Célien Milani, directeur artistique du festival. En effet, les noms à l’affiche sont des artistes à l’actualité bouillonnante qui seront à Delémont’BD pour dédicacer leurs ouvrages mais aussi performer en direct ou exposer leur travail. « Il me tenait à cœur de proposer un programme éclectique qui peut toucher tous les publics ! » De la bande dessinée jeunesse à la BD documentaire, en passant par l’heroic fantasy, le western, le récit autobiographique ou encore le dessin de presse, chacun pourra y trouver son compte.

Le programme des réjouissances et les artistes invités sont à retrouver ici. /comm-rce