Le Musée CRAC rend hommage à la course des Rangiers

Le Musée CRAC présente différents regards sur la course de côte des Rangiers. L’évènement fête ses 100 ans cette année et l’institution située à La Caquerelle lui consacre une exposition temporaire. Un espace a été spécialement aménagé à l’intérieur du musée. L’exposition se divise en quatre parties. Les pilotes de légende et les femmes qui ont pris part à la course mythique sont mis à l’honneur. Le Musée CRAC présente également sa collection d’affiches de la manifestation et l’ultime partie de l’exposition est réservée à Jean Tinguely et à sa passion pour les sports mécaniques. L’artiste était ami avec le pilote fribourgeois de F1 Jo Siffert, plusieurs fois vainqueurs sur les Rangiers et qui est mort en course en 1971 sur le circuit de Brands Hatch. L’exposition montre plusieurs objets qui ont appartenu à Jo Siffert comme un casque et une combinaison de course. Le public pourra aussi découvrir la coupe animée du Mémorial Jo Siffert réalisée par Jean Tinguely et qui avait été décernée en 1981 sur les Rangiers, une combinaison de course de sidecar personnalisée par l’artiste fribourgeois ou encore un élément de carrosserie décoré par Jean Tinguely. Le responsable du Musée CRAC, Marc Meier, raconte également que l’artiste avait créé, en 1981, une machine appelée Klamauk qu’il avait piloté lui-même sur le parcours des Rangiers pour célébrer les 10 ans de la mort de Jo Siffert. « Cette machine a aussi été conduite lors de l’enterrement de Jean Tinguely », précise Marc Meier.

