Une Danse sur la Doux 2026 belle et ensoleillée

La Danse sur la Doux a connu une cuvée 2026 positive, selon les organisateurs. La 55e édition de la manifestation s’est tenue vendredi et samedi dans les rues de Delémont. Plus de 80 stands avaient été dressés pour l’occasion et le public a répondu présent. Le soleil et la chaleur ont été particulièrement favorables pour les guinguettes mais peut-être un peu moins pour la foire du samedi, souligne le coordinateur de la Danse sur la Doux, Dominique Kaufmann. Un bilan global de la manifestation doit toutefois être tiré avec les différents partenaires. Dominique Kaufman relève également que le déplacement de la scène qui accueille les concerts de la place de la Liberté à la place Roland-Béguelin a permis de redynamiser le second endroit. Il note aussi que l’apéritif offert par la municipalité le vendredi soir, en ouverture de la fête, a été apprécié par la population. Au niveau de la sécurité, aucun fait notable n’a été relevé par la police cantonale jurassienne. /fco

