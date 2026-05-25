Le modélisme dans le sang

Les fans de modèles réduits ont rendez-vous depuis samedi jusqu’à lundi à Courtavon. Le plan d’eau alsacien, situé à quelques kilomètres de Miécourt, accueille le 4e show international de modélisme. C’est le club de la Miniflotte de Colbert qui expose environ un millier de reproductions : des bateaux, des hélicoptères, des drones, des voitures, des machines de chantier et bien d’autres choses encore.

L’un de ses membres vient de Bassecourt. La plus belle réalisation de Jean-François Rufi ? Un bateau de sauvetage de 1,6 m pour 48 kg, nommé l’Abeille. L’original, sur lequel le Vadais et sa famille ont déjà mis les pieds, navigue sur le rail d’Ouessant avec « ses courants très dangereux », relève Jean-François Rufi. Pour le reproduire, le passionné s’est procuré les plans, une tâche ardue pour ce navire de la marine française de 80 mètres. Ensuite, heure après heure, le sexagénaire a construit la structure en bois, l’a recouverte de résine et s’est amusé à reproduire plusieurs détails en laiton, comme les grues ou les barrières. Jean-François Rufi ne compte pas son temps, mais avoue qu’il travaille sur cette maquette depuis une vingtaine d’années.