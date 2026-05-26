Analyses du sous-sol pour le futur réservoir d’eau de Delémont

Le projet du nouveau réservoir d’eau potable se poursuit dans la capitale jurassienne. Les Delémontains avaient accepté le 9 juin 2024 une demande de crédit de 10'490'000 francs destinée notamment à la construction de Champateau III avec ses raccordements au réseau de distribution. Une campagne de reconnaissance géotechnique a débuté ce mardi matin. Les sondages carottés seront réalisés jusqu’à la fin de la semaine prochaine sur le site prévu pour l’implantation du futur réservoir. Ce dernier se situe dans la forêt du Petit-Bambois, à la croisée des chemins du parcours vita. « En fonction des résultats obtenus, on verra la structure porteuse du terrain », résume Jacques Marchand qui précise que quatre forages de 6 à 8 mètres de profondeur seront réalisés. Le responsable de secteur réseau eau et gaz aux Services industriels de Delémont (SID) explique qu’il s’agit bien de la nature du terrain qui va influencer le type de construction du futur réservoir, celle des dalles par exemple.
Jacques Marchand : « La cote altimétrique permettra d’avoir l’eau gravitairement sans avoir à la pomper, par souci d’économie d’énergie. »
Les premiers sondages carottés réalisés mardi matin ont traversé les matériaux de couverture, avec notamment de la terre végétale. En-dessous se trouvaient des éboulis calcaires. « On espère tomber sur le rocher en place dont on ne connait pas la profondeur », explique Kevin Choffat, hydrogéologue au sein de l’entreprise locale mandatée pour effectuer ces travaux d’investigation. Il explique que toutes les données récoltées du sous-sol permettront aux ingénieux de planifier au plus juste l’avancée du projet. Ces investigations dureront deux semaines, jusqu’à environ la fin de la semaine prochaine. Les chemins forestiers restent accessibles durant ces sondages carottés.
Kevin Choffat : « Un des forages sera équipé d’un piézomètre qui déterminera la profondeur et le niveau des eaux souterraines ».
Le chef des SID, Michel Hirtzlin, tient à souligner que le processus participatif lancé au printemps a pour objectif de proposer un bon ouvrage, d’une contenance d’environ 2’500m3, pour les 80 prochaines années. Ce groupe de travail est composé d’élus politiques, d’ingénieurs, des milieux de protection de l’environnement, d’architectes et du propriétaire foncier. Le projet de nouveau réservoir permettra de garantir l’approvisionnement en eau potable de la ville de Delémont à long terme, en remplaçant les réservoirs actuels de Champateau I et II. /ech