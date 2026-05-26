Analyses du sous-sol pour le futur réservoir d’eau de Delémont

Le projet du nouveau réservoir d’eau potable se poursuit dans la capitale jurassienne. Les Delémontains avaient accepté le 9 juin 2024 une demande de crédit de 10'490'000 francs destinée notamment à la construction de Champateau III avec ses raccordements au réseau de distribution. Une campagne de reconnaissance géotechnique a débuté ce mardi matin. Les sondages carottés seront réalisés jusqu’à la fin de la semaine prochaine sur le site prévu pour l’implantation du futur réservoir. Ce dernier se situe dans la forêt du Petit-Bambois, à la croisée des chemins du parcours vita. « En fonction des résultats obtenus, on verra la structure porteuse du terrain », résume Jacques Marchand qui précise que quatre forages de 6 à 8 mètres de profondeur seront réalisés. Le responsable de secteur réseau eau et gaz aux Services industriels de Delémont (SID) explique qu’il s’agit bien de la nature du terrain qui va influencer le type de construction du futur réservoir, celle des dalles par exemple.