Le Groupe Bélier s’attaque à la Fête jurassienne de lutte

Au-delà des émanations de la Question jurassienne qui tisse la toile de fond de cette passe d’armes, ce sont deux visions du fédéralisme qui s’entrechoquent. « En Romandie, chaque canton organise une fête cantonale, avec un certain engouement d’ailleurs. Pourquoi pas le Jura ? Je peux comprendre l’histoire derrière, mais maintenant la page se tourne et il faut aller de l’avant en travaillant ensemble », exhorte Jean Leuenberger. « Le fédéralisme demande de respecter les coutumes et traditions de chaque canton, ce serait justement aller contre le fédéralisme que de voir une Suisse homogène où on essaie de gommer nos différences », oppose Jonathan Gosteli. En guise de « petit rappel de notre histoire », le Groupe Bélier diffusera deux films en lien avec la Question jurassienne, mais promet une action « modeste qui restera dans le Café du Soleil ». Beau joueur, Jean Leuenberger les invite à 100 mètres de là, autour des ronds de sciure, « pourquoi pas autour d’un verre pour échanger avec eux pour en discuter de vive voix ensemble ». Franchement ? L’image serait belle. /jpi