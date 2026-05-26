Moutier : l'exécutif jurassien ne dénonce pas le cortège autonomiste

Le Gouvernement jurassien ne va pas dénoncer l'attitude des militants autonomistes. Ces derniers avaient appelé à 'continuer le combat' le 31 décembre dernier dans le cadre des festivités marquant le changement de canton de la ville de Moutier.

Une délégation de l'exécutif jurassien avait participé au cortège, ce qui avait fait réagir des élus UDC via une question écrite au Parlement.

Dans sa réponse, le Gouvernement rappelle que ce cortège s'inscrivait dans le cadre légal et défend la liberté d'expression.

Ce cortège avait rassemblé des milliers de personnes venues fêter le transfert de Moutier. Les membres du Groupe Bélier avaient scandé des slogans tels que 'Ce n'est qu'un début, continuons le combat'.

Le Gouvernement ne va pas s'excuser auprès du Conseil-exécutif bernois, ni demander la dissolution du Groupe Bélier, comme le suggéraient les signataires.

Il veut désormais travailler à 'la construction d’un avenir commun serein, tant pour la population de Moutier que pour les relations entre les cantons du Jura et de Berne'.

/ATS