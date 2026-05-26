Un écueil crucial pour lancer le chantier de la traversée du village de Châtillon

Châtillon se rend aux urnes pour donner l’impulsion à un projet d’envergure. Les citoyens se prononcent le 14 juin sur un crédit de construction de 1'495'000 francs destiné à la première étape de la réfection des infrastructures souterraines et de la route de la traversée du village. « Comme dans beaucoup de communes, il y a des infrastructures vieillissantes. Il y a une forte dégradation du réseau souterrain et de certaines parties de routes », explique le maire de Châtillon Silvio Mittempergher.





Deux premiers secteurs concernés

Le premier chantier concerne le bas de la localité avec les secteurs de la route de Courrendlin et d’une partie des Oeuchattes et des Grands Clos. Un nombre important d’habitations sont raccordées avec les mêmes canalisations, ce qui peut entrainer des inondations lors de forts orages. Les travaux consisteront notamment à séparer les eaux usées et les eaux de pluie. « Il y a aussi certaines canalisations d’eaux usées qui sont en très mauvais état et qui doivent absolument être modifiées, car il y a eu des affaissements et des fissures, et qui en plus passent sous des propriétés, donc idéalement il faut ramener tout cela sur la route pour avoir des conduites qui soient dans les normes », poursuit Silvio Mittempergher. Des aménagements sont aussi prévus pour améliorer le croisement au carrefour de la rue des Oeuchattes et la route de Courrendlin, ainsi qu’un ralentissement à proximité de l’administration communale.