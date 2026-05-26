Une huile d’olive « jurassienne » primée

Une huile d’olive pilotée depuis Delémont distinguée. La cuvée Verde Ionico a reçu vendredi 22 mai une médaille de bronze à l’Olive Oil Award à Zurich, un concours suisse de référence en matière d’huile d’olive. « La Verde Ionico est une huile d’olive extra vierge biologique. Son fruité équilibré, sa bouche ronde et sa belle amertume en font une huile à utiliser au quotidien, sur une salade, des légumes grillés ou un simple pain frais », détaille un communiqué transmis mardi. Le Jurassien Francesco Azzinnari valorise depuis plus de vingt ans la production d’un domaine familial en Calabre. Il est le fondateur de la marque Emporio Azzinnari basée à Delémont et qui compte une clientèle de particuliers et de restaurateurs dans le Jura et au-delà.

Le concours de l'Olive Oil Award est organisé chaque année par la Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW). Il évalue les huiles disponibles sur le marché suisse par des scientifiques reconnus par le Conseil oléicole international. /comm-ech