Une semaine pour traquer les nids de frelons asiatiques

Les Jurassiens et Jurassiennes sont appelés à ouvrir l’œil face au frelon asiatique. L’association Dare-Dard organise une semaine de recherche de nids primaires du lundi 25 au samedi 30 mai dans l’ensemble du canton. L’objectif : repérer le plus tôt possible cette espèce exotique envahissante afin de limiter sa propagation, selon une communication de Dare-Dard.

La campagne, en collaboration avec les communes jurassiennes, se veut aussi participative. Les habitants peuvent prendre part aux recherches sans matériel spécifique. Un smartphone suffit pour signaler un nid. Les contrôles doivent notamment se concentrer autour des habitations : dans les encadrements de fenêtres, les avant-toits, les jeux pour enfants (toboggan, maisonnette), les garages, les combles, les haies ou encore les cabanons de jardin.

Les signalements doivent être effectués sur le site frelonasiatique.ch avec une photo du nid et de l’insecte. Les coordonnées GPS sont alors relevées automatiquement. Des hotlines jurassiennes sont aussi mises à disposition. Dare-Dard rappelle toutefois qu’il ne faut jamais détruire un nid soi-même. Les nids annoncés durant cette semaine seront éliminés gratuitement par le groupe.





Des rencontres prévues dans les trois districts

Pour clôturer l’opération, des points de rencontre seront organisés le samedi 30 mai dans chaque district jurassien. Ils auront lieu à la Fête de la Transition à Delémont entre 10h et 18h, aux Vergers d’Ajoie à Porrentruy de 16h à 18h et au Café du Soleil à Saignelégier de 16h à 18h.

Chaque personne ayant permis de trouver au moins un nid de frelons asiatiques recevra un petit pot de miel en guise de récompense, selon le flyer de Dare-Dard. /comm-mlm