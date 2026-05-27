Le Jura active sa veille face aux fortes chaleurs

Le Service jurassien de la santé publique appelle la population à redoubler de vigilance face aux températures élevées enregistrées ces derniers jours. Les personnes vulnérables restent les plus exposées.
Les fortes chaleurs qui touchent actuellement la Suisse poussent les autorités jurassiennes à rappeler les bons réflexes à adopter. Même si les seuils officiels d’alerte canicule ne sont pas atteints, le Service de la santé publique recommande de rester attentif aux risques liés à la chaleur, dans un communiqué transmis mercredi. Face à la multiplication des périodes caniculaires annoncée par les climatologues, le Canton a informé les médecins, pharmacies, hôpitaux, EMS, crèches et communes jurassiennes des mesures à appliquer.
Cet épisode de chaleur précoce a déjà fait grimper le thermomètre au-delà des 30 degrés dans plusieurs régions du pays durant le week-end de Pentecôte.
Les recommandations principales en cas de fortes chaleurs :
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Se protéger : rester chez soi ; éviter les activités physiques entre 11h et 17h ; porter un chapeau et des vêtements légers et amples ; profiter des endroits frais.
Préserver la fraîcheur : fermer les fenêtres et volets durant la journée et les ouvrir la nuit pour provoquer des courants d’air ; se rafraîchir par des douches régulières ou des compresses humides sur le corps.
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S'hydrater : boire très régulièrement, sans attendre d’avoir soif ; manger léger ; éviter les boissons alcoolisées, caféinées ou trop sucrées.
Une attention particulière doit être portée aux personnes âgées, malades, dépendantes ainsi qu’aux jeunes enfants. En cas de coup de chaleur, avec des symptômes comme des vertiges, une confusion ou des nausées, il faut rapidement rafraîchir la personne concernée, lui faire boire de l’eau et contacter un médecin.
Le Service de la santé publique recommande également de pratiquer les activités sportives le matin, lorsque les concentrations d’ozone sont plus faibles.
Plus d’informations sont disponibles sur le site de MétéoSuisse. /comm-mlm