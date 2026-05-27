Le Jura active sa veille face aux fortes chaleurs

Les fortes chaleurs qui touchent actuellement la Suisse poussent les autorités jurassiennes à rappeler les bons réflexes à adopter. Même si les seuils officiels d’alerte canicule ne sont pas atteints, le Service de la santé publique recommande de rester attentif aux risques liés à la chaleur, dans un communiqué transmis mercredi. Face à la multiplication des périodes caniculaires annoncée par les climatologues, le Canton a informé les médecins, pharmacies, hôpitaux, EMS, crèches et communes jurassiennes des mesures à appliquer.

Cet épisode de chaleur précoce a déjà fait grimper le thermomètre au-delà des 30 degrés dans plusieurs régions du pays durant le week-end de Pentecôte.