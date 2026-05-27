Le berger de Muriaux veille sur le bétail des autres durant la belle saison

Il s’occupe des animaux des autres jusqu’à l’automne. Christian Stegmann est berger pour le compte de la commune de Muriaux. Ne vous attendez pas à voir le moindre mouton, l’agriculteur veille sur 79 génisses et 38 chevaux franches-montagnes appartenant à des paysans murivalais. Le bétail est en estivage depuis plus d’une semaine à La Chaux-d’Abel pour y séjourner jusqu’à la mi-octobre. Le domaine de 80 hectares se trouve sur le hameau bernois mais il est la propriété de Muriaux.

Christian Stegmann a été engagé l’année passée et vit donc sa deuxième saison à la bergerie. Sa mission matinale consiste à « regarder un peu au global et puis après vraiment passer à côté de ces animaux pour voir s’ils sont en bonne santé », nous a expliqué l’agriculteur de 35 ans ce mercredi matin. Il effectue un taux de travail de 30% à la bergerie, en plus de ses activités à la ferme familiale à Mont-Soleil.