Un soutien pour les enfants à bord du car scolaire accidenté à Bonfol

L’infirmière scolaire et la médiatrice du cercle scolaire de la Vendline sont intervenues ...
Un soutien pour les enfants à bord du car scolaire accidenté à Bonfol

L’infirmière scolaire et la médiatrice du cercle scolaire de la Vendline sont intervenues mercredi pour permettre aux écoliers d’exprimer leurs émotions suite au choc.

Les enfants sont invités à exprimer leurs émotions suite à l'accident de car scolaire à Bonfol. (Photo d'illustration : libre de droits.) Les enfants sont invités à exprimer leurs émotions suite à l'accident de car scolaire à Bonfol. (Photo d'illustration : libre de droits.)

Se retrouver après le choc pour exprimer ses émotions et les normaliser. L’infirmière scolaire et la médiatrice du cercle scolaire de la Vendline sont intervenues mercredi matin pour apporter un soutien aux enfants âgés de 7 à 12 ans qui étaient à bord du bus qui a été percuté mardi en début d’après-midi par une voiture à Bonfol. L’un de leurs camarades a été légèrement blessé, tout comme la conductrice du car scolaire, tandis que l’automobiliste a dû être héliporté à Bâle. « C’est un évènement traumatisant, il faut le reconnaitre, on ne peut pas faire comme s’il ne s’était rien passé. C’est important de se retrouver dans le même groupe, de dire ce qu’il s’est passé, de raconter ce qu’ils ont vu et de normaliser ce qu’ils ont ressenti. C’est quelque chose qui nourrit aussi des expériences et qui apprend à grandir. Il faudra un peu de temps, pour certains ça ira un peu plus vite pour se remettre que pour d’autres, chacun son rythme », explique Cécilia Gaibrois, infirmière scolaire. /emu

Cécilia Gaibrois : « C’est la première étape pour normaliser tout cela. »

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