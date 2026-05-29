« L’autre revue de presse » : Le soleil brille !

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.
« L’autre revue de presse » : Le soleil brille !

Jérôme Mouttet a traité l’actu de la semaine à sa manière.

Jérôme Mouttet était dans « La Matinale » ce vendredi pour sa chronique « L'autre revue de presse ». Jérôme Mouttet était dans « La Matinale » ce vendredi pour sa chronique « L'autre revue de presse ».

Ce vendredi dans « La Matinale », Jérôme Mouttet a imité, entre autres, Donald Trump, Stan Wawrinka et Elisabeth Baume-Schneider.


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