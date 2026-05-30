Musique des Lumières célèbre ses 25 ans avec la 5e de Beethoven

Un anniversaire marqué par une création mondiale

L’histoire de l’orchestre remonte à mai 2001. À l’époque installé à Bâle, Facundo Agudin lance un premier projet musical dans l’église de Glovelier avec la pianiste Christiane Baume Sanglard et des choristes jurassiens. Cette initiative donnera naissance à Musique des Lumières, devenu au fil des années un acteur incontournable de la vie culturelle jurassienne. Les concerts anniversaire se poursuivront tout au long de l’année afin de mettre en valeur aussi bien le répertoire classique que la création contemporaine.

Ces concerts s’inscrivent dans le programme des 25 ans de Musique des Lumières. L’ensemble, qui compte aujourd’hui 55 musiciens, proposera également une création mondiale avec « Portrait en Sépia » du compositeur argentin Pablo Ortiz. /tna