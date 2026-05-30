Musique des Lumières célèbre ses 25 ans avec la 5e de Beethoven

L’orchestre dirigé par Facundo Agudin interprète ce week-end l’une des œuvres les plus célèbres ...
Musique des Lumières célèbre ses 25 ans avec la 5e de Beethoven

L’orchestre dirigé par Facundo Agudin interprète ce week-end l’une des œuvres les plus célèbres du répertoire classique. Deux concerts sont prévus au Noirmont et à Delémont dans le cadre du 25e anniversaire de Musique des Lumières.

Ce sont 25 années d'existence qui sont célébrées ce week-end. Ce sont 25 années d'existence qui sont célébrées ce week-end.

C’est un monument de la musique classique qui résonnera ce week-end dans le Jura. L’orchestre Musique des Lumières interprétera la 5e Symphonie de Ludwig van Beethoven lors de deux concerts, samedi à l’Espace La Velle au Noirmont et dimanche au Théâtre du Jura à Delémont. Composée au début du XIXe siècle et créée en 1808 à Vienne, cette œuvre fait partie des plus connues du répertoire symphonique. Ses célèbres quatre premières notes sont immédiatement reconnaissables, mais son interprétation demeure un défi pour les musiciens. Cette symphonie représente un immense défi, pas seulement sur le plan technique, explique le directeur artistique et chef d’orchestre Facundo Agudin.

Facundo Agudin : « Ça reste un défi instrumental et technique. »

Ecouter le son

Un anniversaire marqué par une création mondiale

L’histoire de l’orchestre remonte à mai 2001. À l’époque installé à Bâle, Facundo Agudin lance un premier projet musical dans l’église de Glovelier avec la pianiste Christiane Baume Sanglard et des choristes jurassiens. Cette initiative donnera naissance à Musique des Lumières, devenu au fil des années un acteur incontournable de la vie culturelle jurassienne. Les concerts anniversaire se poursuivront tout au long de l’année afin de mettre en valeur aussi bien le répertoire classique que la création contemporaine. 

Ces concerts s’inscrivent dans le programme des 25 ans de Musique des Lumières. L’ensemble, qui compte aujourd’hui 55 musiciens, proposera également une création mondiale avec « Portrait en Sépia » du compositeur argentin Pablo Ortiz. /tna


 

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