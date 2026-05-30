Une faible production hydraulique pour La Goule

L’usine de La Goule n’a pas turbiné à plein régime en 2025 au niveau de sa production hydraulique qui s’est située à 16,19 gigawattheures. Il s’agit du niveau le plus faible enregistré depuis le rehaussement de la retenue d’eau sur le Doubs en 1955, indique un communiqué publié ce vendredi à l’issue de l’assemblée générale de la Société des Forces Electriques de La Goule (SEG) qui s’est tenue à St-Imier. La production hydraulique s’était montée à 23,9 gigawattheures en 2024. La SEG relève que la situation est due à « une hydrologie défavorable, une longue période d’étiage et l’application de nouvelles exigences environnementales françaises en matière de débit résiduel ». L’énergie distribuée en 2025 a connu une légère baisse à 166,96 gigawattheures en lien avec la progression de l’autoconsommation issue du photovoltaïque. Pas moins de 112 nouvelles installations solaires ont été raccordées au réseau de la SEG. La Société des Forces Electriques de La Goule a, par ailleurs, réalisé près de 60 projets sur son réseau avec des investissements proches de 8 millions de francs. Au niveau financier, le produit des ventes s’est établi à 36,8 millions de francs, en légère diminution par rapport à 2024. Le bénéfice de monte à un peu plus de 1,2 million de francs. La SEG note également qu’elle a poursuivi l’an dernier sa transformation digitale avec la modernisation de ses outils de gestion du réseau, des compteurs, des données et de la facturation. /comm-fco