La nouvelle création de la Confrérie des Jardiniers se dévoile

Delémont avait des airs dystopiques ce dimanche. La Confrérie des Jardiniers travaille sur son prochain spectacle, « Les Jardins des 12’000 » qui sera présenté dès le 14 août à la SAFED à Delémont. Le projet réunira sur scène une centaine de personnes qui plongeront les spectateurs dans un futur dystopique où Delémont devra lutter pour conserver son statut de ville. C’est le metteur en scène Stéphane Thies qui est aux commandes, pour la première fois. À mi-chemin des répétitions, tout se passe pour le mieux, assure-t-il. « Le plus gros défi c’est de gérer ce mouvement de foule, explique Stéphane Thies. C’est pas au quotidien que je gère un groupe de 80 personnes. Il faut faire en sorte que tout le monde ait quelque chose à faire. »

Pour l’instant les répétitions se déroulent dans une halle de sport. Ce dimanche, par exemple, ce sont des bancs de gymnastiques qui ont accueilli un banquet imaginaire. « La prochaine répétition se déroulera sur site, on se rendra compte des vraies tailles du plateau, avec les décors qui arrivent, la musique, les costumes. On se réjouit », confie Stéphane Thies.