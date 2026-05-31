La nouvelle création de la Confrérie des Jardiniers se dévoile

La troupe travaille depuis le début de l’année sur « Les Jardins des 12’000 ». À mi-chemin ...
La nouvelle création de la Confrérie des Jardiniers se dévoile

La troupe travaille depuis le début de l’année sur « Les Jardins des 12’000 ». À mi-chemin des répétitions, le travail se poursuit. Les premières représentations sont prévues pour la mi-août.

Jusqu'à présent les répétitions se sont déroulées dans une halle de gymnastique. Jusqu'à présent les répétitions se sont déroulées dans une halle de gymnastique.

Delémont avait des airs dystopiques ce dimanche. La Confrérie des Jardiniers travaille sur son prochain spectacle, « Les Jardins des 12’000 » qui sera présenté dès le 14 août à la SAFED à Delémont. Le projet réunira sur scène une centaine de personnes qui plongeront les spectateurs dans un futur dystopique où Delémont devra lutter pour conserver son statut de ville. C’est le metteur en scène Stéphane Thies qui est aux commandes, pour la première fois. À mi-chemin des répétitions, tout se passe pour le mieux, assure-t-il. « Le plus gros défi c’est de gérer ce mouvement de foule, explique Stéphane Thies. C’est pas au quotidien que je gère un groupe de 80 personnes. Il faut faire en sorte que tout le monde ait quelque chose à faire. »

Pour l’instant les répétitions se déroulent dans une halle de sport. Ce dimanche, par exemple, ce sont des bancs de gymnastiques qui ont accueilli un banquet imaginaire. « La prochaine répétition se déroulera sur site, on se rendra compte des vraies tailles du plateau, avec les décors qui arrivent, la musique, les costumes. On se réjouit », confie Stéphane Thies.

Stéphane Thies : « Le plus gros défi c’est ce mouvement de foule. »

Ecouter le son

Le spectacle « Les Jardins des 12'000 » sera joué du 14 au 28 août prochain sur le site de la SAFED à Delémont. La billetterie est ouverte depuis ce dimanche. /tna


 

Actualités suivantes

Le Dritchino confirme son statut de festival familial

Le Dritchino confirme son statut de festival familial

Région    Actualisé le 31.05.2026 - 16:22

Musique des Lumières célèbre ses 25 ans avec la 5e de Beethoven

Musique des Lumières célèbre ses 25 ans avec la 5e de Beethoven

Région    Actualisé le 30.05.2026 - 16:16

Il donne de la voix pour le Dritchino

Il donne de la voix pour le Dritchino

Région    Actualisé le 30.05.2026 - 15:37

Une faible production hydraulique pour La Goule

Une faible production hydraulique pour La Goule

Région    Actualisé le 30.05.2026 - 09:29

Articles les plus lus

Le Dritchino lance son week-end festivalier ce vendredi, notre radio en direct sur place

Le Dritchino lance son week-end festivalier ce vendredi, notre radio en direct sur place

Région    Actualisé le 29.05.2026 - 20:55

Une faible production hydraulique pour La Goule

Une faible production hydraulique pour La Goule

Région    Actualisé le 30.05.2026 - 09:29

Il donne de la voix pour le Dritchino

Il donne de la voix pour le Dritchino

Région    Actualisé le 30.05.2026 - 15:37

Musique des Lumières célèbre ses 25 ans avec la 5e de Beethoven

Musique des Lumières célèbre ses 25 ans avec la 5e de Beethoven

Région    Actualisé le 30.05.2026 - 16:16