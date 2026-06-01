Des apprentis jurassiens récompensés sur la scène européenne

L’apprentissage jurassien s’est distingué sur la scène transfrontalière. Lors de l’édition 2026 d’EuropaScène, organisée le 19 mai, des apprentis et stagiaires de Louis Bélet SA à Vendlincourt ont remporté le 2e prix grâce à leur spectacle « Temps mort », consacré aux métiers de l’horlogerie.

Réunissant plus de 150 apprentis et stagiaires venus de Suisse, de France et d’Allemagne, EuropaScène vise à promouvoir les métiers de la formation professionnelle à travers un projet artistique.

Le Jura était également représenté au sein du jury par Martin Braichet, responsable d’agence Adecco et député au Parlement jurassien, ainsi que par la députée Lisa Raval. L’EuropaScène est « une formidable vitrine pour nos métiers, un outil de valorisation de l’apprentissage et un moyen concret de renforcer la confiance des jeunes dans leur avenir professionnel », précisent-ils dans un communiqué transmis ce lundi. /comm-mlm