Les comptes 2025 au menu des Chambres fédérales

Les comptes 2025 de la Confédération sont passés à la loupe. Ces derniers présentent un bénéfice de près de 260 millions de francs, c’est mieux que ce que le budget prévoyait (800 millions de déficit). C’est d’ailleurs la première fois depuis le covid que les comptes se soldent sur un résultat positif. Toutefois, il faut rester vigilant pour la suite, selon Loïc Dobler. « Pour les années futures, il y a des perspectives de nouvelles économies. Ces économies ont des conséquences pour les cantons et dans un canton comme le Jura, la moindre décision fédérale peut avoir un impact important sur les finances. On doit donc avoir une attention particulière à ces enjeux », explique Loïc Dobler.

Autre point à l’ordre du jour, sur un côté plus symbolique. C’est la création du district de Moutier qui devra être validée. « C’est le point final de l’intégration de Moutier dans le canton du Jura. (…) D’un point de vue institutionnel, c’est effectivement le point final à la question jurassienne ou en tout cas au processus qui avait été initié il y a plusieurs années avec les votations dans le Jura bernois, dans le Jura et avec les votes communalistes », assure l’élu de Glovelier. /lge