Un bénéfice stable pour Raiffeisen Franches-Montagnes en 2025

La banque Raiffeisen Franches-Montagnes a maintenu son bénéfice à un niveau stable l’an dernier. L’établissement a réalisé un résultat de 730'156 francs en 2025, en légère hausse de 0,2% par rapport à l’exercice précédent, selon des résultats publiés à l’occasion de son assemblée générale.

Dans un contexte marqué par la baisse du taux directeur de la Banque nationale suisse et des incertitudes économiques persistantes, la banque a poursuivi sa croissance. Les créances hypothécaires ont augmenté de 20 millions de francs (+3,5%) pour atteindre 600 millions de francs. Les fonds déposés par la clientèle ont quant à eux progressé de 52,5 millions de francs (+10,6%) pour s’établir à 546,2 millions de francs, selon un communiqué.

Les comptes 2025 ont par ailleurs été approuvés vendredi 29 mai lors de l’assemblée générale. Les 550 sociétaires ont également accepté la rémunération des parts sociales à hauteur de 4,5%. /comm-mlm