Une assemblée communale exigée par des citoyens à Basse-Vendline

Les autorités communales de Basse-Vendline devraient être contraintes de mettre sur pied une ...
Une assemblée communale exigée par des citoyens à Basse-Vendline

Les autorités communales de Basse-Vendline devraient être contraintes de mettre sur pied une assemblée communale extraordinaire concernant la piste de déviation DIB de Bonfol.

La piste de déviation doit être démontée. (Photos illustration : archives) La piste de déviation doit être démontée. (Photos illustration : archives)

Des citoyens de Basse-Vendline réclament une assemblée communale extraordinaire. Une demande, signée par près de cent personnes, a été remise à l’administration communale vendredi matin. La lettre concerne la piste de déviation DIB de Bonfol. Cette route, qui mène à l’ancienne décharge industrielle, doit être démontée. Les signataires, rassemblés autour de Marcel Pheulpin, souhaitent conserver cette infrastructure qui permet, selon eux, d’éviter du trafic poids lourds à l’intérieur du village. 

L’administration communale indique ce lundi matin que la demande sera à l’ordre du jour de la prochaine séance du Conseil communal mardi soir. La centaine de signatures n’a pas encore été vérifiée. Il faut 10% des 643 ayants droit, que compte la commune, pour exiger la mise sur pied d’une assemblée extraordinaire. /ncp


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